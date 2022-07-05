Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

05.07.2022 11:33
Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

YORUMLAR
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Beşiktaş: 'Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.' Beşiktaş: 'Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.' Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi
Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. - Son Dakika
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