Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı - Son Dakika
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Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı

29.09.2022 20:06
Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu milli futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu milli futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamerun Milli Takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır."

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Kaynak: AA

Altunizade, Beşiktaş, Kamerun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı - Son Dakika
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