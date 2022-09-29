"Kamerun Milli Takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır."

Kaynak: AA

Altunizade, Beşiktaş, Kamerun, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı - Son Dakika

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