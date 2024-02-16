Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı kutladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı kutladı

Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş\'ı kutladı

Beşiktaş Kulübü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Nesrin Baş'ı tebrik etti. Baş'ın Romanyalı rakibini 5-1 yenerek şampiyon olduğu belirtilirken, kulüp başarılarının devamını diledi.

16.02.2024 22:21
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Beşiktaş Kulübü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan ve siyah-beyazlıların güreş takımının sporcusu olan milli güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, "Güreş takımımızın milli sporcusu Nesrin Baş, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Romanyalı rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 5-1 yenerek şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Nesrin Baş'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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