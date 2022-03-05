Beşiktaş'ın borcu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

05.03.2022 11:26

Beşiktaş Kulübün'ün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübün'ün borcunun  4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2022 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda başladı. Toplantıya Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şifo Mehmet, Recep Çetin, Feyyaz Uçar, Gökhan Keskin ve Ulvi Güveneroğlu'nun da katılması dikkat çekti. İlk olarak söz alan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, mayıs ayında yapılacak divan kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.Sonrasında açıklamalarda bulunan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel ise siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş'ın toplam borcunun 31.12.2021 tarihi itibarıyla 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğunu açıkladı.

- İstanbul
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira

Olağan Divan Kurulu, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın borcu açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:07:13. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement