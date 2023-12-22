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Beşiktaş Kulübü, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor maçından sonra yapılan toplantı sonucunda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kararın, Çalımbay ile yapılan sözleşmedeki mutabakat çerçevesinde alındığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı
22.12.2023 - 01:03,
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Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yönetim kurulu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

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Kaynak: AA
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