Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ PFDK\'ya sevk edildi
Son Güncelleme: 24.08.2023 17:02

TFF, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

TFF, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SEBEBİ PAYLAŞIMLAR VE KONUŞMALAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Emre Kocadağ, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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