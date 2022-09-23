Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi

23.09.2022 21:00
Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerinden Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde kırık saptandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerinden Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde kırık saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır." denildi.

28 yaşındaki İngiliz oyuncuya, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda osteosentez uygulandığı aktarıldı.

Futbolcunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Nathan Redmond, Beşiktaş, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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