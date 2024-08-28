Beşiktaş Kulübü Yöneticileri, Necip Uysal'ı Ziyaret Etti

Spor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen ve ameliyat edilen takım kaptanı Necip Uysal'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Ekrem Keçoğlu, Tesislerden Sorumlu Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Burak Aslan bulundu.

Necip'e çiçek takdim eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten yöneticiler, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den siyah-beyazlı futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, sahalara daha güçlü dönmesi temennisinde bulunarak Necip Uysal'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.