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Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübü, 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda kulüp başkanı Hasan Arat'ın katılımıyla yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
15.12.2023 - 11:55,
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Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Hasan Arat'ın kulüp başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
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