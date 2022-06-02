Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

02.06.2022 15:36
Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta tekrar seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Beşiktaş'ta tekrar seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti dernekler kanunu ve tüzüğümüzün 36. maddesi doğrultusunda görev dağılımı yapmıştır" denildi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminin görev dağılımı şöyle:

Engin Baltacı: İkinci Başkan

Emre Kocadağ: Asbaşkan

Serhan Çetinsaya: Asbaşkan

Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter

Murat Kılıç: Sayman

(İHA)

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve devam edecek Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve devam edecek
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:55:02. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement