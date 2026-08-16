Beşiktaş, Lig'e Galibiyetle Başladı
Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yenerek Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonuna galibiyetle girdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna, Eyüpspor'u 1-0 yenerek galibiyetle başladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 25. dakikasında Vaclav Cerny'nin ayağından bulduğu gol ile müsabakayı galip tamamlayarak ligde sezona galibiyetle "merhaba" dedi.
Kartal, sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: İHA
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