 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında Lugano ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü
11.12.2023 - 21:33,
Abone Ol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda bir süre 5'e 2 yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Beşiktaş, İsviçre, Lugano, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı

Son Dakika
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement