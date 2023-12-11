Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda bir süre 5'e 2 yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika