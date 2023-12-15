 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş ve Mustafa Hekimoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Lugano\'yu 2-0 mağlup etti
15.12.2023 - 02:04,
Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş ve Mustafa Hekimoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lugano maçını kazanmak istediklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ersin Destanoğlu, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Elimizden geleni yaparak buradan galip dönmek istiyorduk. Avrupa maceramıza iyi başlamamıştık, iyi bitirelim dedik. İyi de oldu. Genç arkadaşlarımız oynadı, iyi de oynadılar. Onlar adına mutluyum. Kendi adıma da mutluyum iyi bir geçti benim için. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bu maçı unuttuk artık. İki tane lig maçımız var. İki maçı da kazanıp, düzgün bir şekilde maçlarımızı oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ GİTTİĞİMİZ ZAMAN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALABİLİYORUZ, BUNLAR DOĞAL"

Kötü performansların ardından eleştirilere maruz kaldıklarını ancak bunu doğal karşıladığını ifade eden Ersin Destanoğlu, "Ben taraftarımıza teşekkür ederim. Buraya kadar geldiler. Her zaman, her yerde bizi destekliyorlar. İyi oynadıktan sonra taraftarımız desteğini esirgemiyor. Kötü oynadığımızda da öyle. Kötü gittiğimiz zaman bazı protestolara, eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Bunları doğal karşılıyorum. Kazandıktan sonra taraftarımızın beni çağırması mutluluk verici" diye konuştu.

EMRECAN TERZİ: ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ANDI

Siyah-beyazlı ekibin karşılaşmadaki ikinci golünü atan ve A takım formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Emrecan Terzi, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Forma şansı geldikçe elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağını belirten genç sol bek, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir andı. Ben bunu kendi sahamızda atmayı hayal etmiştim ama buraya nasip oldu. Forma şansı geldikçe elimden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağım. Daha önce altyapıda buna benzer bir gol atmıştım. Baya viral olmuştu. Top havaya kalktığı anda aklıma attığım o gol geldi. Aynı şekilde vurmaya çalıştım, o kadar iyi vuramadım ama şans güldü ve gol oldu. Biz altyapıda olsun, A takım ile çıktığımız antrenmanlarda olsun bugün için hazırlanıyoruz. Ben de elimden geldiğince şansımı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" dedi.

EMİRHAN DELİBAŞ: DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Daha fazla forma şansı bulmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Emirhan Delibaş, "Bizi buraya kadar desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buradan kazanarak dönmek güzel. Bir iddiamız yoktu ama kazanarak dönmek önemliydi. Bana şans veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Emrecan adına da mutlu oldum. Maç  boyunca iyi bir performans sergilemişti. Üstüne bir de gol olunca çok iyi oldu. Bu gece uyuyamaz herhalde" diye konuştu.

MUSTAFA HEKİMOĞLU: BU YAŞTA, BU DUYGULARI TATMAK ÇOK ÖZEL

Siyah-beyazlı ekibin henüz 16 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu ise "Gerçekten güzel bir maç oldu. 3 puan aldık, mutluyuz. Güzel bir galibiyet. Bundan sonra daha güzel galibiyetler gelecek. Karşılaşmanın ardından taraftarımıza gittik. Gerçekten çok güzel duygulardı. Bu yaşta, bu duyguları tatmak gerçekten çok özel. Çok heyecanlı ve mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Mustafa Hekimoğlu, Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 mağlup etti - Son Dakika


01:10
Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı

Son Dakika
01:10 Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37 Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 02:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement