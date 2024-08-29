Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazandı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda üstünlüğünü sürdürerek farkı 4'e çıkardı. Maçta ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ve Necip Uysal'a yapılan gol sevinci de dikkat çekti.

29.08.2024 23:09
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Lugano: 5-1

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş 3-3 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 mağlup ederek adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Lugano'yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çaldı. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Grigoriu üstlendi.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya; Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Immboile 11 ile çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Rakip yarıda etkili olan siyah-beyazlılarda, 7'nci dakikada Masuaku'nun sert şutunda kaleci Saipi'den seken topu takip eden İtalyan golcü Immobile, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Golün ardından farkı arttırabilecek pozisyonlara da giren siyah-beyazlılar, sonuç alamayınca mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık skorla tamamlandı.

Konuk ekip, 59'uncu dakikada skora denge getirdi. Savunma arkasına atılan uzun topla hareketlenen Renato Steffen, soldan içeri çevirdi. Vladi, topu boş ağlara gönderdi: 1-1. Golün ardından baskısını arttıran siyah-beyazlılar, 65'inci dakikada Gedson, 70'inci dakikada Rafa Silva ve 71'inci dakikada Immobile'nin golleriyle farkı kısa sürede 3'e çıkarttı: 4-1. Siyah-beyazlılar, 90+2'nci dakikada Salih Uçan'ın golüyle 1 gol daha buldu: 5-1. Rakibini 5-1'lik skorla geçen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig etabına kaldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı kutlandı. İki takım oyuncuları seremoni için yeşil zemine çıktığı anda Kapalı Tribün'de dev Türk bayrağı açılırken, stadyum hoparlörlerinde İzmir Marşı çalındı.

NECİP UYSAL UNUTULMADI

Geçtiğimiz hafta antrenmanda ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan takım kaptanı Necip Uysal'ı takım arkadaşları unutmadı. Immobile'nin 7'nci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetmesinin ardından siyah-beyazlı futbolcular, gol sevincini Necip Uysal'ın formasıyla kutladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı - Son Dakika

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