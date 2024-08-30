Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. Rövanş maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu farklı bir skorla mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.
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30.08.2024 00:48:10. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi - Son Dakika
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