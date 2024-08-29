Beşiktaş, Lugano maçında ilk 11'de tek değişiklik yaptı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Lugano maçında ilk 11'de tek değişiklik yaptı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. İlk maça göre tek değişiklikle sahaya çıkan Beşiktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve İzmir Marşı çalındı. Maç öncesinde ise Sven-Goran Eriksson ve Christoph Daum için saygı duruşu yapıldı.

29.08.2024 21:46
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk eden Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maça göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

İsviçre'deki ilk maçta Cher Ndour'a forma verip Semih Kılıçsoy'u yedek soyunduran teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Dolmabahçe'deki müsabakada ise Semih'i sahaya sürerek, Ndour'u kulübeye çekti.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku'dan kurdu.

Orta sahanın merkezine Gedson Fernandes, Al Musrati'yi yerleştiren siyah-beyazlı teknik direktör, hücum hattında Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

30 Ağustos coşkusu

Beşiktaş Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde kapalı tribünün alt bölümünü kaplayan büyüklükte Türk bayrağı açtı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nı büyük oranda doldurdu. Takımların sahaya çıkışı esnasında UEFA'nın Avrupa Ligi için bestelediği müzik yerine İzmir Marşı çalındı.

Daum ve Eriksson unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson ve Beşiktaş'ın eski teknik adamlarından Christoph Daum unutulmadı.

İki teknik adam için maç öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano maçında ilk 11'de tek değişiklik yaptı - Son Dakika

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