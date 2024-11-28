UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlılar 2-1 mağlup tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada caza sahası içinde topla buluşan Turgeman'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.
23. dakikada sağ kanattan Davida'nın pasında kale önünde Kanichowsky topu ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Semih'in pasında orta sahada topla buluşan Rafa Silva, hızla ceza sahası içine girip, kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
45+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın şutunda top kaleyi bulmadı.
45+3. dakikada sol kanattan Weslley'in kale önüne pasında Dor Peretz'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista (Emirhan Topçu dk. 20), Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stajic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Weslley Patati, Turgeman
Yedekler: Simon Sluga, Roy Revivo, Idan Nachmias, Tyrese Asante, Eran Zahavi, Yonas Malede, Elad Madmon, Issouf Sissokho, Ido Shahar, Avishay Cohen, Hisham Layous, Henry Addo
Teknik Direktör: Zarko Lazetic
Goller: Rafa Silva (dk. 38) (Beşiktaş), Kanichowsky (dk. 23), Dor Peretz (dk. 45+3) (Maccabi Tel Aviv)
Sarı kart: Masuaku (Beşiktaş) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e İlk Yarıda 2-1 Mağlup - Son Dakika
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