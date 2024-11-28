Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e İlk Yarıda 2-1 Mağlup - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e İlk Yarıda 2-1 Mağlup

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e karşı ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.

28.11.2024 21:57
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlılar 2-1 mağlup tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada caza sahası içinde topla buluşan Turgeman'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

23. dakikada sağ kanattan Davida'nın pasında kale önünde Kanichowsky topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Semih'in pasında orta sahada topla buluşan Rafa Silva, hızla ceza sahası içine girip, kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın şutunda top kaleyi bulmadı.

45+3. dakikada sol kanattan Weslley'in kale önüne pasında Dor Peretz'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista (Emirhan Topçu dk. 20), Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stajic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Weslley Patati, Turgeman

Yedekler: Simon Sluga, Roy Revivo, Idan Nachmias, Tyrese Asante, Eran Zahavi, Yonas Malede, Elad Madmon, Issouf Sissokho, Ido Shahar, Avishay Cohen, Hisham Layous, Henry Addo

Teknik Direktör: Zarko Lazetic

Goller: Rafa Silva (dk. 38) (Beşiktaş), Kanichowsky (dk. 23), Dor Peretz (dk. 45+3) (Maccabi Tel Aviv)

Sarı kart: Masuaku (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e İlk Yarıda 2-1 Mağlup - Son Dakika

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