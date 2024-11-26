Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv için hazırlıklara başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kartal, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Macaristan'ın Debrecen kentine gidecek. - İSTANBUL