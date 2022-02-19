Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İzmir ekibinin futbolcusu Kazımcan Karataş, hakem yönetimine tepki gösterdi.

"VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ VAR"

Son dakikalarda yaşanan Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda penaltılarının verilmediğini belirten Kazımcan Karataş, "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz. Gole kadar biraz durgunduk. Golden sonra pozisyon bulmaya çalıştık. Şanssızdık. İnşallah bunu en kısa zamanda halledip, puanlar almak istiyoruz." dedi.