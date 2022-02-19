Üye Girişi
Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var - Son Dakika

Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var

19.02.2022 21:54

Beşiktaş'ın 1-0 yendiği maçta Altay, hakemlere isyan etti. Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda penaltının verilmediğini dile getiren Karataş, "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz." dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İzmir ekibinin futbolcusu Kazımcan Karataş, hakem yönetimine tepki gösterdi.

"VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ VAR"

Son dakikalarda yaşanan Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda penaltılarının verilmediğini belirten Kazımcan Karataş, "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz. Gole kadar biraz durgunduk. Golden sonra pozisyon bulmaya çalıştık. Şanssızdık. İnşallah bunu en kısa zamanda halledip, puanlar almak istiyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var Son dakika haberi... Beşiktaş 3 maç sonra kazandı Son dakika haberi... Beşiktaş 3 maç sonra kazandı Beşiktaş 3 maç sonra kazandı Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Karataş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 22:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement