Beşiktaşlı futbolcu Josef kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcu Josef kırmızı kart gördü

05.09.2022 00:43
Beşiktaşlı futbolcu Josef kırmızı kart gördü

Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart gördü.

Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart ile cezalandırıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü taraftarı sahaya girdi. Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara, Josef müdahale etti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, Josef'e taraftara yönelik müdahalesinden dolayı kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamıyorum. Kendi takım arkadaşını koruduğu anda kart gördü. Duyguları anlarım ama taraftarın sahaya girmesi ve futbolcumuza saldırması kabul edilemez. Josef'in kırmızını bu anlamda kabul edemiyorum" dedi.Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Salih Uçan, " Cenk Tosun, bir adım atmasa belime tekme yiyecektim taraftardan. Josef de bunu görüp taraftarı ittirerek uzaklaştırmak istiyor ve sonra kırmızı kart görüyor. Ne yapacaktı orada? Bu çok net haksızlık, düzeltilmesi gerekiyor, umarım ceza almaz" şeklinde konuştu.Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Maçı geçiyorum, yenersin veya yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilebilir değil. O kadar polis var, güvenlik var ama nasıl oluyor da bir taraftar, dibimize kadar gelip uçan tekme atabiliyor?" diye konuştu.

Wout Weghorst ise "Maç sonunda yaşananların normal olduğunu söylemek imkansız. Yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla yaşadığını biliyorum, bunu seviyorum ama bu durum kabul edilemez. Biri Cenk'e vurdu ve cezalandırılmalı. Ağır bir ceza verilmeli ki bir daha yaşanmasın. Saldırı olunca sakat olan arkadaşlarıma kalkan olmak zorunda kaldım. Mesela Josef, kırmızı kart gördü ama bize müdahale etmek isteyen birini engellemeye çalışıyordu. Futbolla alakası yoktu bu olanların" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Josef de Souza, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Josef kırmızı kart gördü - Son Dakika

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