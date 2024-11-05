Beşiktaş, Malmö ile Maç Öncesi Hedef Belirledi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Malmö ile Maç Öncesi Hedef Belirledi

Van Bronckhorst, Malmö maçında galibiyet için kendi oyunlarına dönmeleri gerektiğini vurguladı.

05.11.2024 15:18
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmada kendi oyunlarını sahaya yansıtarak galip gelmek istediklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam ile siyah-beyazlıların İtalyan oyuncusu Cher Ndour, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde oynadıkları son maçta Olimpik Lyon'a karşı önemli galibiyet aldıklarını hatırlatan Van Bronckhorst, "Galibiyetle devam etmek istiyoruz. Sonraki turlara daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Yarın bizim için büyük bir adım olacak. Lig etabından sonraki aşamaya kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta kendi oyunumuza dönmeliyiz. Kendi seviyemize ulaştığımızda her takımı yenebiliriz. Maçın 1. dakikasından itibaren enerji, mantalite ve galip gelme isteğimizi göstermeliyiz." dedi.

Ciro Immobile'nin sakatlığında ileri uçta alternatif sıkıntısı yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili Giovanni van Bronckhorst, "Elimizde santrfor pozisyonu için Ciro Immobile, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy var. İhtiyaç olursa Rafa Silva'yı da bu bölgede kullanabiliriz. İyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Hala hazır değiliz. Herkes alternatifler ister. Finansal konular bizi sınırlandırdı. Ara transfer dönemi bittiğinde elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista ile Milot Rashica'nın takıma döndüğünü vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Paulista aramıza döndü. Yarın bizimle olacak. İlk 11'de onunla başlayabilirim. Çok önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Bu gece de düşüneceğim. Paulista ve Rashica'nın dönmesinden dolayı mutluyum. Ciro da daha önce sorun yaşadığı bölgeden sakatlandı. Milli aradan sonra aramıza dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni van Bronckhorst, "Elinizde bir sihirli değnek olsa hangi oyuncunun sakatlanmamasını seçerdiniz?" şeklindeki soruyu, "Hayati ihtiyacı olan birisinden yana kullanmak isterdim. Ömrünün kalanı çok fazla kalmayan biri için. Futboldan yana kullanmak istemezdim." diye yanıtladı.

Cher Ndour: "Reaksiyon verme zamanı"

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, Süper Lig'de yaşadıkları son 2 mağlubiyetin ardından reaksiyon vererek Malmö'yü yenmek istediklerini belirtti.

Malmö'nün fiziksel açıdan iyi bir takım olduğunun altını çizen Ndour, "Zor maç olacak. Malmö'nün oyun temposu yüksek. Onlardan daha kaliteli bir takımız. Kalitemiz, tempomuz ve taraftarımızın da desteğiyle 3 puan almak istiyoruz. Son 2 mağlubiyetin ardından reaksiyon vermek için iyi zamanı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımda forma giydiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Tarihi geçmişi olan çok büyük bir takımda oynuyorum. Hocamıza bana güvenerek forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı iyi kullandığımı düşünüyorum. Daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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