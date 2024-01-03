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Beşiktaş, Marko Simonovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Marko Simonovic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Marko Simonovic'i transfer etti. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev alan Simonovic, son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giydi. Genç oyuncu, NBA G League'de de başarılı performans sergiledi.

Beşiktaş, Marko Simonovic\'i kadrosuna kattı
03.01.2024 - 14:36,
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 24 yaşındaki Karadağlı basketbolcu Marko Simonovic'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı uzun (2.10m) Marko Simonovic'i kadrosuna kattı. Uzun forvet ve pivot olarak görev alabilen Simonovic, son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giydi. Marko Simonovic, 2020 yılında Chicago Bulls tarafından 2. tur 44. sıradan draft edildi.

2021-2022 sezonuna Chicago Bulls takımında başlayan genç oyuncu, burada 9 karşılaşmada süre aldıktan sonra NBA G League takımı Windy City Bulls forması giydi. G League'de 34 karşılaşmada görev alan Marko Simonovic; 16.7 sayı, 9.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2022-2023 sezonunda Windy City Bulls ile G League'de 42 mücadelede oynayan başarılı uzun; 14.8 sayı, 9.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Geçtiğimiz sezon ise Kızılyıldız'da Marko Simonovic, Euroleague'de çıktığı 11 müsabakada; 2.8 sayı, 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynarken, ABA Ligi'nde 11 maçta ise 6.1 sayı, 3.9 ribaund ortalamalarını yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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