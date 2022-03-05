Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. İdman çift kale maçla tamamlandı.
Tedavileri süren Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Antrenman öncesinde, oyunculardan Kenan Karaman'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika