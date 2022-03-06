Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

06.03.2022 20:37
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman 5'e 2'nin ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ve Miralem Pjanic karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosu şu şekilde: "" Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira."


YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta tek hedef lig Beşiktaş'ta tek hedef lig Beşiktaş, taktik çalıştı Beşiktaş, taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement