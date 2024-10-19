Beşiktaş, Merkezefendi'yi 86-72 Yendi

Spor

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz

BEŞİKTAŞ: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,

1. PERİYOT: 15-12

DEVRE: 31- 34

3. PERİYOT: 48 - 58

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'ya 86-72 yenildi.

Ev sahibi takım ilk periyoda etkili başladı ve çeyrek sonunda Beşiktaş'a 15-12 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş devre arasına 34-31 galip girdi. Beşiktaş üçüncü periyotta farkı açtı ve rakibi karşısında 58-48'lik skor avantajını yakaladı. Son periyotta da üstün olan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar müsabakayı 86-72 kazandı.