Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz
BEŞİKTAŞ: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,
1. PERİYOT: 15-12
DEVRE: 31- 34
3. PERİYOT: 48 - 58
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'ya 86-72 yenildi.
Ev sahibi takım ilk periyoda etkili başladı ve çeyrek sonunda Beşiktaş'a 15-12 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş devre arasına 34-31 galip girdi. Beşiktaş üçüncü periyotta farkı açtı ve rakibi karşısında 58-48'lik skor avantajını yakaladı. Son periyotta da üstün olan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar müsabakayı 86-72 kazandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Merkezefendi'yi 86-72 Yendi - Son Dakika
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