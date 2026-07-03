Beşiktaş Metecan Birsen\'i Transfer Etti

BEŞİKTAŞ, Milli Oyuncu Metecan Birsen'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'da forma giyen uzun forvet pozisyonundaki Metecan Birsen ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten; "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2011 yılında start veren Birsen, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe formasıyla tamamlamıştı. Uzun forvet pozisyonunda oynayan, 2.05 metre boyundaki Metecan Birsen'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." şeklinde açıklama yapıldı.