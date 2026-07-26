Beşiktaş, Midtjylland Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı rövanşın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.