Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.