Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i transfer etti

31.07.2023 18:27

Beşiktaş, Süper Lig'e Milan'dan Ante Rebic'i transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rebic'e 280 bin euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro maaş ödeneceği açıklandı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Hırvat futbolcuya 280 bin euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yıllık 2.5 milyon euro alacak! Ante Rebic, resmen Beşiktaş'ta
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