Beşiktaş, milli maç arasında Buducnost ve Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş, milli maç arasında 23 Mart'ta Karadağ ekibi Buducnost, 28 Mart'ta da Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, milli maç arasında iki hazırlık maçı yapacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig'den Fatih Karagümrük ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların hazırlık maçlarının programı şöyle:
23 Mart Cumartesi
16.00 Beşiktaş - Buducnost
28 Mart Perşembe
16.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük - İSTANBUL
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