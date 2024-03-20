Beşiktaş, milli maç arasında Buducnost ve Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
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Beşiktaş, milli maç arasında Buducnost ve Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş, milli maç arasında Karadağ ekibi Buducnost ve Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. İlk maç 23 Mart Cumartesi günü Buducnost ile oynanacak, ikinci maç ise 28 Mart Perşembe günü Fatih Karagümrük ile İstanbul'da gerçekleşecek.

20.03.2024 15:54
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Beşiktaş, milli maç arasında 23 Mart'ta Karadağ ekibi Buducnost, 28 Mart'ta da Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, milli maç arasında iki hazırlık maçı yapacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig'den Fatih Karagümrük ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçlarının programı şöyle:

23 Mart Cumartesi

16.00 Beşiktaş - Buducnost

28 Mart Perşembe

16.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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