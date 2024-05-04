Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Yenilenmeyle tamamlanan idmanda diğer futbolcular ısınma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

04.05.2024 15:11
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Ligde dün oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenmeyle tamamladıkları idmanda diğer futbolcuların ısınma ve şut çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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