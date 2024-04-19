- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sowe'un pasında topla buluşan Kitsiou'nun sağ çaprazda altı pas üzerinden sert vuruşu üstten auta gitti.
57. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
67. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti. 2-0
Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Emrecan Terzi (Tayyip Talha Sanuç dk. 44), Gedson (Demir Ege Tıknaz dk. 90), Al Musrati, Ghezzall (Alex Chamberlain dk. 76), Muçi, Rashica (Vincent Aboubakar dk. 76), Muleka (Mustafa Hekimoğlu dk. 90)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Fahri Kerem Ay
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Kaan Güneren (Pedrinho dk. 58), Tolga Ciğerci, Morutan (Chatzigiovanis dk. 76), Efkan Bekiroğlu (Saponara dk. 76), Bassogog (Flips dk. 90+1), Sowe (Macheda dk. 90+1)
Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Arda Ünyay, Cephas, Mert Çetin
Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal
Goller: Ernest Muçi (dk. 18), Jackson Muleka (dk. 67) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş) Nihad Mujakic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Stelios Kitsiou'nun sert faulü sonrasında futbolcular birbirine girdi. Hakem, olaya müdahale ettikten sonra Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'a sarı kart gösterdi.
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