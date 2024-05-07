Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk etti - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk etti

Beşiktaş, MKE Ankaragücü\'nü konuk etti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, ligde oynanan son Çaykur Rizespor maçının kadrosuna göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Emrecan Terzi'nin yerine Arthur Masuaku'ya şans veren Topraktepe, kırmızı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapamayan Al-Musrati'ye 11'de şans verirken, Jackson Muleka'yı kenara çekti. Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak mücadelenin ikinci yarısında maça devam edemeyen Omar Colley, MKE Ankaragücü müsabakasında 11'deki yerine döndü. Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında yerini Joe Worrall'a bırakan Colley, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Necip Uysal'la birlikte savunmanın göbeğinde görev yaptı. Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlandıkları açıklanan Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes, kupa maçında takıma döndü. Masuaku, müsabakaya savunmanın solunda başlarken, Gedson Fernandes ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı. Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken oyunculuğu zamanında kendisine yaptıkları tezahüratları tekrarladılar. Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.

07.05.2024 21:21
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, ligde oynanan son Çaykur Rizespor maçının kadrosuna göre 11'de 2 değişiklik yaptı.

Emrecan Terzi'nin yerine Arthur Masuaku'ya şans veren Topraktepe, kırmızı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapamayan Al-Musrati'ye 11'de şans verirken, Jackson Muleka'yı kenara çekti.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak mücadelenin ikinci yarısında maça devam edemeyen Omar Colley, MKE Ankaragücü müsabakasında 11'deki yerine döndü.

Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında yerini Joe Worrall'a bırakan Colley, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Necip Uysal'la birlikte savunmanın göbeğinde görev yaptı.

Gedson ve Masuaku döndü

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlandıkları açıklanan Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes, kupa maçında takıma döndü.

Masuaku, müsabakaya savunmanın solunda başlarken, Gedson Fernandes ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Quaresma maçı izledi

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken oyunculuğu zamanında kendisine yaptıkları tezahüratları tekrarladılar.

Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk etti - Son Dakika

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