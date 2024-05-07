Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükseldi

Beşiktaş, MKE Ankaragücü\'nü mağlup ederek finale yükseldi

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Halim Okta, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Okta, finalde de kupayı alacaklarına inandıklarını ve maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Ayrıca, Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın soyunma odasına gelmesinin motivasyon açısından değerli olduğunu ifade etti.

07.05.2024 23:45
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okta, "Finalde de kupayı alacağımıza inanıyoruz. İlk yarının çoğu bölümünde oldukça iyi oynadık. Uzun süreli sakatlıklar ve sakatlıktan çıkan oyuncuları oynatıyoruz. Konsantrasyon eksikliği oluyor, o anlarda bazı hatalar yapıyoruz. Maçın kontrolü bizdeydi. Bize göre hak ederek kazandığımız bir maç oldu." diye konuştu.

Okta, Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın soyunma odasına gelmesinin motivasyon açısından her zaman değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika

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