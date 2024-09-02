Beşiktaş-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Stat: Tüpraş
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Camara, Radakovic, Sundberg, Murat Paluli, Turgunboev, Charisis, Bieganski, Pritchard, Manaj
Goller: Dk. 27 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 5 Immobile (Beşiktaş), Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 44 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada Al Musrati'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Rashica'nın ortasında Immobile penaltı noktası civarından gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku'nun soldan ortasında topun Radakovic'in eline temas etmesinin ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol önünde düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Masuaku'nun vuruşunda top direkten döndü.
45+4. dakikada Rafa Silva'yla paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'nı 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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