Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, defansif anlamda her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirtti.

Feyyaz Uçar, müsabakanın ardından Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Feyyaz Uçar, Sivasspor maçında bazı dakikalarda zorlandıklarını belirterek, "Hafızam beni yanıltmıyorsa 2013-2014 sezonundan sonra ilk kez 3 maçta 9 puanla başladık. Bu bizim için güzel bir gelişme. Sıkıntılı geçirdiğimiz ama buna rağmen kupa kazandığımız bir sezondan sonra yeni sezona kupayla başlamak ve 3'te 3 yapmak önemliydi. Hücum oyuncularımız, bugün daha net vuruşlar yapabilseydi istediğimiz skoru daha önce alabilirdik. Rakibimiz atak yapamadı ve skoru bulamadı. Defansif olarak her geçe gün daha iyiye gidiyoruz. Gol yemeden maçı net bir skorla 2-0 kazanmamız beni çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

"Gedson, şu anda idmanlarda ve maçlarda neşeli"

Gedson Fernandes'in son maçlarda attığı gollerle ilgili görüşlerini belirten Uçar, " Rafa Silva'nın Gedson Fernandes'e dokunuşu var. Rafa Silva, geçmişte Gedson'un profesyonel takıma alınmasıyla ilgili tavsiyede bulunmuştu. Aynı dili konuşan ve birbirini seven iki insan. Gedson, şu anda idmanlarda ve maçlarda neşeli. Geçen sezon morali biraz bozuktu. Kendisi çok duygusal. Bu sezon mutlu olduğu her halinden belli. Bu duruma Rafa Silva'nın da katkısı var." şeklinde konuştu.

Hakem performansıyla ilgili konuşan Feyyaz Uçar, "Doğal olarak yeni arkadaşlar görev alacak ama hep yeni hakemlerin bizim maçta görev almasını anlamıyorum. Penaltımız çok netti. Nasıl direkt penaltıyı vermedi anlamadım. VAR'ı bekliyorlarsa durum vahim. Hakemlerimize biraz daha öz güven aşılamak lazım." şeklinde görüş belirtti.

Immobile'den hala 25 gol beklediğini aktaran Uçar, "Beklentileri yükseltmek oyuncularımızı strese sokabilir. Biz yine aynı golü bekleyelim. Fazlasını atarsa omuzlara kaldırırız." diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un takıma yakıştığını vurgulayan Uçar, "Onunla her şey çok keyifli. Son derece mütevazı. Sakin görüntüsünün ardından inanılmaz bir hırs ve dinamizm var. Onunla çalıştığımız için şanslıyız. O da bizimle çalıştığı için şanslı. Onunla hedeflerimiz kesişiyor. Biz büyük bir camiayız. Daha önce yaptıkları, yapabileceklerinin göstergesi. Umarım uzun sene onunla çalışırız. Gordon Milne ile de uzun süre çalışmıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Devletimiz, her türlü güvenliği sağlayabilir"

Maccabi Tel Aviv ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında değinen Uçar, " Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın en güvenilir ve saygın devletlerinden birdir. Devletimiz, her türlü güvenliği sağlayabilir. UEFA da bunun farkındadır çünkü algoritmayı bu duruma göre ayarlamadı." diye konuştu.

Mustafa Hekimoğlu'nun A Milli Takım'a çağrılmasının büyük bir gurur olduğunu dile getiren Uçar, "Geçen sezon milli takıma oyuncu vermekte zorlanıyorduk. Orada kahraman kaptanımız Mert Günok da var. Bu konuda emeği geçen herkese ve gerekeni yapan Samet Aybaba'ya teşekkür ediyoruz. İleride birçok genç evladımız milli takımda görev alacak." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Uçar, "Bir kanat oyuncusuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Benim isim vermem doğru değil. Bu işle sorumlu olan arkadaşlarımız var. Bunun çalışmaları devam ediyor. Bugünkü maçta, 5-4-1 oynayan rakibe karşı bireysel yeteneklerde eksik kaldık. Hala fırsat veremediğimiz oyuncular var. Fatih Karagümrük'ten aldığımız Can Keleş de bu oyunculardan biri." şeklinde konuştu.