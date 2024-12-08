Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Halil Erkoç, Münevver Özemre, Samet Biner
Beşiktaş: Lazic 6, Evans 18, Elif Bayram 4, Fagbenle 18, Krajisnik 15, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu, Gizem Başaran Turan
OGM Ormanspor: Sutton 14, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 4, Sissoko 4, Berger 15, Duygu Özen 2, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 6, Esra Ural Topuz 1
1. Periyot: 22-11
Devre: 34-26
3. Periyot: 48-37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 61-59 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, OGM Ormanspor'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?