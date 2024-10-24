Beşiktaş, Olimpik Lyon maçına siyah bantla çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün Fransız ekibi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağımız Olympique Lyon maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacağız." denildi.

Olimpik Lyon-Beşiktaş karşılaşması 22.00'de başlayacak.