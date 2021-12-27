Siyah-Beyazlılar, ilk yarının son maçında Konyaspor'a diş geçiremedi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Kara Kartal net pozisyonlar buldu ancak değerlendiremedi.
Konyaspor'da 90+1'de Ahmed Hassan nefis vole golüyle galibiyeti getirdi. Konya, Süper Lig'de ikinciliğini korumaya devam etti. İlk yarının son maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 7'ye indirdi.
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Rosier ve Necip'in yokluğunda sağ bekte Umut Meraş oynadı. Teixeira, N'Koudou, Mert'in sakatlık kervanına Pjanic de katıldı. Boşnak yıldız 80. dakikada omzundan sakatlandı, yerini Atiba'ya bıraktı.
Konyaspor seyircisi adeta şampiyonluk havasına girdi. Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftarlar, şampiyonluk tezahüratı yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı - Son Dakika Spor