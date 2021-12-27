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Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı - Son Dakika

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı

27.12.2021 22:09
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı

Beşiktaş, ligin ikinci sırasındaki Konyaspor'a diş geçiremedi. Kara Kartal, 90+1'de Ahmed Hassan'ın vole golüne olamadı. Siyah-Beyazlılar, ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kapattı. Beşiktaş Önder Karaveli yönetiminde ligde ilk kez maç kaybetti.

Siyah-Beyazlılar, ilk yarının son maçında Konyaspor'a diş geçiremedi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Kara Kartal net pozisyonlar buldu ancak değerlendiremedi.

SON DAKİKA GOLÜ

Konyaspor'da 90+1'de Ahmed Hassan nefis vole golüyle galibiyeti getirdi. Konya, Süper Lig'de ikinciliğini korumaya devam etti. İlk yarının son maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 7'ye indirdi.

Son dakikada yıkım! Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı

ZORUNLU TERCİHLER

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Rosier ve Necip'in yokluğunda sağ bekte Umut Meraş oynadı. Teixeira, N'Koudou, Mert'in sakatlık kervanına Pjanic de katıldı. Boşnak yıldız 80. dakikada omzundan sakatlandı, yerini Atiba'ya bıraktı.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

Konyaspor seyircisi adeta şampiyonluk havasına girdi. Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftarlar, şampiyonluk tezahüratı yaptı.

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Önder Karaveli, Kara Kartal, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı - Son Dakika
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