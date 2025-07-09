Beşiktaş Orkun Kökçü için görüşmelere devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş Orkun Kökçü için görüşmelere devam ediyor

09.07.2025 14:14
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Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile görüşüp 30 milyon Euro'luk teklifin peşinde.

BEŞİKTAŞ'IN transfer çalışmaları son 2-3 gündür Orkun Kökçü üzerinde yoğunlaşmış durumda. Başkan Serdal Adalı bizzat Portekiz'e giderek Benfica kulübü ile yüz yüze görüşüp teklifini iletti. Bu görüşmelerden sonra Hollanda'ya geçerek Orkun Kökçü ile de görüşen Adalı, bu transferden oldukça umutlu ve bitirmeye yakın görünüyor.

Milli futbolcu için konuşulan rakam ise Beşiktaş açısından tarihi bir rakam olacak. 2 günlük görüşmelerin sonunda, içinde zorunlu satın alması 30 milyon Euro'yu bulan, 1 yılı kiralık 5 yıllık sözleşme üzerinde yoğunlaşıldığı öğrenildi. Bu transferin en geç önümüzdeki haftaya kadar neticelendirilmesi hedefleniyor.

KAMPTA TEMPO YÜKSELİYOR

Beşiktaş kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürürken, tempo da her geçen gün yükseliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kondisyon ve taktik idmanları bir arada yapıyor. Kampın 6'ncı gününde gerçekleştirilen sabah idmanı kondisyon ve streching hareketleriyle başladı. Yaklaşık 20 dakikalık tempodan sonra taktik çalışmaya geçen siyah beyazlılar, iki bölüm halinde hücum organizasyonu çalışıp, çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Avusturya kampının ilk hazırlık maçını yarın TSİ 20.00'de St. Pölten ile yapacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Orkun Kökçü için görüşmelere devam ediyor - Son Dakika

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