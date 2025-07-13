Beşiktaş, Orkun Kökçü ile Anlaştı

Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'dan transfer ettiği başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Tribünleri dolduran 20 binin üzerinde taraftarın önünde düzenlenen törende milli oyuncu, kendini 1 yıllığı kiralık toplam 5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Kökçü, imza törenine kendisi gibi futbolcu olan Ozan Kökçü'nün de aralarında bulunduğu aile bireyleriyle geldi. Başkan Serdal Adalı'nın yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri de törende hazır bulundu.

Serdal Adalı: "Orkun, takımın simgesi olacaktır"

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Büyük Beşiktaş taraftarı. Bugün burada sadece bir transfer ya da imza töreni için değil, camiamızda son zamanlarda ciddi şekilde hissedilen yeniden doğuşun ve tekrar ayağa kalkışın gözle görülür hale gelişini ve ilanını yaşamak için bulunuyoruz. Birçok kez Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. Bizimle aynı hedeflere inanan, aynı başarılara ulaşmak isteyen oyuncularla kadromuzu oluşturacağımızı söylemiştik. İşte, hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları gidip alır geliriz sözünün gereğini yerine getiriyoruz. Bugün burada, Beşiktaş formasını çok özel bir oyuncuya, Orkun Kökçü'ye giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği üzere bu Orkun'un Beşiktaş formasını ilk giyişi değil. Orkun bu formayı çocukluğundan beri hep üzerinde taşıdı. Kendisinin de tüm camianın ondan beklentilerin farkında olduğuna, kendisi için yapılan tüm fedakarlıkların da gereğini yapacağına inanıyorum. Orkun sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, asla vazgeçmeyen, hırslı yapısıyla oluşturmak istediğimiz takımın simgesi olacaktır. Sözü Beşiktaş'ın evladı Orkun Kökçü'ye 'yuvana hoş geldin' diyerek veriyorum. Birlikte nice kupalara, şampiyonluklara ulaşmak dileğiyle. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş" diye konuştu.

Orkun Kökçü: "Dünyadaki en mutlu insan benim"

Beşiktaş forması giyecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sevgili ailem. Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim ama burada daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu transfere destek olan herkese teşekkür ederim. İnanın dünyadaki en mutlu insan şu anda benim. Benim sizden tek istediğim şey, takım arkadaşlarıma, antrenörümüze, başkanımıza, bana destek olun. Kupalar kazanalım, şampiyonluklar kazanalım. Söyleyecek daha fazla şey bulamıyorum" şeklinde konuştu.

İmzaların atılmasının ardından Orkun Kökçü, Dolmabahçe'yi dolduran taraftara üçlü çektirdi. - İSTANBUL