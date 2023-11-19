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Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika

Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

Beşiktaş, Süleyman Seba anısına karşılaştığı özel maçta Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Maçta Beşiktaş'ın gollerini 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) atarken, Sakaryaspor'un golü 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor\'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi
19.11.2023 17:11  - Güncelleme: 17:16

Süper Lig devi Beşiktaş, Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı konuk takım Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u 2 golle geçti

İLK YARIDA 3 GOL ÇIKTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un tek golü, 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u 2 golle geçti

YAKUP ARDA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine 34. dakikada Gökhan İnler oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u 2 golle geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika
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