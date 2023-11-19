Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor\'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

Süper Lig devi Beşiktaş, Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı konuk takım Beşiktaş 2-1 kazandı.

İLK YARIDA 3 GOL ÇIKTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un tek golü, 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

YAKUP ARDA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine 34. dakikada Gökhan İnler oyuna dahil oldu.