Beşiktaş Play-off\'ta Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Altuğ, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
Beşiktaş: Anthony Brown 4, Jonah Mathews 12, Conor Morgan 13, Berk Uğurlu 7, Ante Zizic 4, Yiğit Arslan 12, Devon Dotson 10, Brynton Lemar 11, Sertaç Şanlı 9
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 33, Tyler Cavanaugh 7, Trevion Williams 11, İsmet Akpınar 6, Calep Homesley 4, Mateusz Ponitka 11, Hunter Hale 5, Matt Mitchell 4, Furkan Haltalı 8
Başantrenör: Marco Barac
1. Periyot: 21-20 (Beşiktaş lehine)
Devre: 35-32 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 53-53 - İSTANBUL
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