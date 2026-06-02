Beşiktaş Play-off'ta Öne Geçti - Son Dakika
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Beşiktaş Play-off'ta Öne Geçti

Beşiktaş Play-off\'ta Öne Geçti
02.06.2026 22:32
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Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yenerek play-off yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Alper Altuğ, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş: Anthony Brown 4, Jonah Mathews 12, Conor Morgan 13, Berk Uğurlu 7, Ante Zizic 4, Yiğit Arslan 12, Devon Dotson 10, Brynton Lemar 11, Sertaç Şanlı 9

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 33, Tyler Cavanaugh 7, Trevion Williams 11, İsmet Akpınar 6, Calep Homesley 4, Mateusz Ponitka 11, Hunter Hale 5, Matt Mitchell 4, Furkan Haltalı 8

Başantrenör: Marco Barac

1. Periyot: 21-20 (Beşiktaş lehine)

Devre: 35-32 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 53-53 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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