Beşiktaş, Play-off Turuna Yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0'lık skorla mağlup ederek adını play-off turuna yazdıran Beşiktaş, lig aşamasına kalabilmek için bu turda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile mücadele edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasında sahasında karşılaştığı Çekya takımı Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Siyah-beyazlı takımın bu turdaki rakibi ise Kauno Zalgiris oldu.

Litvanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmiş ve Beşiktaş ile eşleşmişti.

Turun ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.