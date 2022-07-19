Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

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