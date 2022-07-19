Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı

19.07.2022 14:21
Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'da 2020'de A takıma yükselen 21 yaşındaki stoper, sarı-siyahlı formayla Spor Toto 1. Lig'de toplam 23 maçta forma giydi.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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