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Kerem Atakan Kesgin, EMS Yapı Sivasspor'a kiralandı - Son Dakika
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Kerem Atakan Kesgin, EMS Yapı Sivasspor'a kiralandı

Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin, sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici olarak transfer oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giymişti.

Kerem Atakan Kesgin, EMS Yapı Sivasspor\'a kiralandı
20.01.2024 - 15:09,
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Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin, sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giymişti.

Kaynak: İHA
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