Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, PSG\'den Cher Ndour\'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki İtalyan orta sahası Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiraladı. Ndour, siyah-beyazlılarda 73 numaralı formayı giyecek.

13.08.2024 21:11
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Beşiktaş, Fransız devi Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki İtalyan orta sahası Cher Ndour'u kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi. İtalyan orta saha, Beşiktaş'ta 73 numaralı formasıyı giyecek.

Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna kattı

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2023 yazında Benfica'dan Paris Saint Germain'e transfer olan genç futbolcu kış transfer döneminde ise kiralık olarak Braga'nın yolunu tutmuştu. Geçen sezon Portekiz ekibiyle 11 maçta süre alan Ndour 1 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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  • Çelikk: Şampiyon Bjk 17 3 Yanıtla
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