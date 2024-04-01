Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor

Nesibe Aydın ile Erman Okerman'ın yolları ayrıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, başantrenör Erman Okerman ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Okerman'ın talebi üzerine sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi. Nesibe Aydın, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'na elenmişti.