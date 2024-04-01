Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Eğlenceli oyunlar, taktik çalışmalar ve çıkış koşularıyla antrenmanlarını tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla kampa girecek. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Bursaspor Kulübü, yeni seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i resmi siteden tebrik etti. Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım belediye başkanları da es geçilmedi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 çalışmalarının ardından maçın son taktik organizasyonları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. İki galibiyete ulaşacak ekibin bir üst tura çıkacağı eşleşmede ikinci maç, 4 Nisan Perşembe günü Bursa'da oynanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, başantrenör Erman Okerman ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Okerman'ın talebi üzerine sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi. Nesibe Aydın, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'na elenmişti.
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