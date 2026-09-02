Beşiktaş, Raskin için Rangers'la anlaştı; Belçikalı oyuncu İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Raskin için Rangers'la anlaştı; Belçikalı oyuncu İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi listesinin verilmesine saatler kala Nicolas Raskin için Rangers ile anlaşma sağladı. Belçikalı oyuncunun transferi onaylaması halinde resmi sözleşme imzalanacak ve Raskin gün içinde özel uçakla İstanbul'a getirilecek.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi listesinin verilmesine saatler kala bir transfer daha yapmak için çaba gösteriyor.

25 yaşındaki Nicolas Raskin için İskoçya ekibi Rangers ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, oyuncunun Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmesi halinde resmi sözleşme için harekete geçecek. Raskin'i gün içinde özel uçakla İstanbul'a getirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi resmi sözleşmenin ardından Raskin'i de UEFA listesine ekleyecek. Belçikalı futbolcu, 3.5 sezondur Rangers'ta forma giyiyor, ve İskoç ekibiyle 149 maçta 13 gol, 23 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Raskin için Rangers'la anlaştı; Belçikalı oyuncu İstanbul'a geliyor - Son Dakika

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