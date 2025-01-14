Beşiktaş Reeder Samsunspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü evinde Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular, ısınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.